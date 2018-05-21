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Девушки прокатились на капоте автомобиля в Краснодаре
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Девушки прокатились на капоте автомобиля в Краснодаре 

360tv.ru 36 минут назад
Две девушки передвигались на капоте автомобиля на пересечении улиц Московская и 40 лет Победы в Краснодаре. Ролик попал в соцсети, сообщила «Живая Кубань».
На кадрах видно, что девушки не упали на землю только потому, что машина ехала с маленькой скоростью.
Происшествие зафиксировано около полуночи недалеко от торгового центра «Оскар». Водителю транспортного средства грозит штраф.
Более 20 килограммов шишек сложили белки под капот автомобиля. Владелец машины обнаружил сюрприз после того, как обратил внимание на непривычный шум, который издавала машина во время движения.
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