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Появилось видео с телефона тюменского полицейского, которого ударил в пах пьяный водитель
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Появилось видео с телефона тюменского полицейского, которого ударил в пах пьяный водитель 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ролик, где неадекватный и, судя по всему, прилично выпивший спиртного автомобилист напал на сотрудника ГИБДД во время составления протокола набрал более 20 тысяч просмотров в Сети. А спустя несколько дней на YouTube появились кадры, снятые самим пострадавшим «от первого лица».
«На водителя составлен материал об управлении транспортным средством в состоянии опьянения — причем повторно, так как он уже был лишен права управления автомобилем за пьяную езду», — сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Материалы дела направлены в Следственный комитет. Сотрудники ведомства будут вести дальнейшее разбирательство.
Еще один тюменский водитель в ходе дорожного конфликта напал на оппонента с топором. Все происходящее сняла камера регистратора одной из машин на трассе.
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