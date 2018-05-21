Появилось видео с телефона тюменского полицейского, которого ударил в пах пьяный водитель

Ролик, где неадекватный и, судя по всему, прилично выпивший спиртного автомобилист напал на сотрудника ГИБДД во время составления протокола набрал более 20 тысяч просмотров в Сети. А спустя несколько дней на YouTube появились кадры, снятые самим пострадавшим «от первого лица».

«На водителя составлен материал об управлении транспортным средством в состоянии опьянения — причем повторно, так как он уже был лишен права управления автомобилем за пьяную езду», — сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова

Материалы дела направлены в Следственный комитет . Сотрудники ведомства будут вести дальнейшее разбирательство.

Еще один тюменский водитель в ходе дорожного конфликта напал на оппонента с топором. Все происходящее сняла камера регистратора одной из машин на трассе.