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С Шоссейной улицы вывезли разукомплектованный автомобиль
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С Шоссейной улицы вывезли разукомплектованный автомобиль 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
С Шоссейной улицы вывезли разукомплектованный автомобиль, он находился рядом с домом 11. С просьбой об этом на портал «Наш город» обратился местный житель.
«Указанный автомобиль с объекта перемещен владельцем. В настоящее время на объекте осуществляется парковка автомобилей жителей района», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе за подписью и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберта Юмадилова.
Напомним, портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. (то)
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