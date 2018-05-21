С Шоссейной улицы вывезли разукомплектованный автомобиль

С Шоссейной улицы вывезли разукомплектованный автомобиль, он находился рядом с домом 11. С просьбой об этом на портал «Наш город» обратился местный житель.

«Указанный автомобиль с объекта перемещен владельцем. В настоящее время на объекте осуществляется парковка автомобилей жителей района», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе за подписью и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберта Юмадилова

Напомним, портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. (то)