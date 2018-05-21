Без шанса на спасение. Какой штраф грозит за отсутствие огнетушителя в авто

Многие автомобилисты халатно относятся к наличию огнетушителя в машине. Даже если таковой имеется, не все следят за сроком его годности. Кроме того, существует правовая коллизия, нередко позволяющая водителям уйти от ответственности за отсутствие автомобильного огнетушителя. Чем на самом деле грозит такое правонарушение, разбирался корреспондент «АиФ-Челябинск».

Штрафные санкции

Согласно Правилам дорожного движения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, входит не только отсутствие медицинской аптечки и знака аварийной остановки, но и огнетушителя. Наказание за это предусмотрено статьёй 12.5 КоАП РФ. Для первого раза автоинспектор может обойтись предупреждением. В тоже время отсутствие автомобильного огнетушителя наказывается административным штрафом в размере 500 рублей.

«Полис ОСАГО свидетельствует о прохождении техосмотра, при котором в обязательном порядке предъявляется огнетушитель. Таким образом, у сотрудника ГИБДД нет повода проверять его наличие при остановке транспортного средства. Однако этот факт не мешает автоинспектору провести дополнительный осмотр автомобиля. При этом привлекать понятых необязательно, главное — делать фото— и видеофиксацию происходящего, — рассказывает инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска Андрей Юрин . — А вот маршрутные такси сотрудники технического надзора во время рейдов всегда просят предъявить огнетушитель».

Хитрая уловка

Однако нарушители ПДД порой могут и избежать наказания рублём. Помогает им в этом сложная юридическая коллизия.

«Водитель не обязан предъявлять сотруднику ГИБДД что-либо помимо документов. А госавтоинспектор не уполномочен проверять техническое состояние автомобиля. Для этого существуют технические инспекторы, — акцентирует внимание председатель Челябинского отделения общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй. — Кроме того, помните, что осмотр и досмотр — разные вещи. При осмотре сотрудники ГИБДД максимум может заглянуть в багажник, но не имеет права рыться в ваших вещах, выискивая огнетушитель».

Осмотр подразумевает проверку маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах. Досмотр же оформляется протоколом. Он проводится при совершении водителем административного нарушения либо аргументированном подозрении человека в провозе запрещённых предметов и веществ.

Преступная халатность

Интересный нюанс заключается в том, что, несмотря на ужесточение законодательства, некоторым автомобилистам до сих пор удаётся оформить страховку на машину без фактического прохождения техосмотра. В первую очередь речь идёт о владельцах отечественных автомобилей с большим пробегом. Именно такие старые легковушки больше всего подвержены возгоранию. Причиной может стать перегрев двигателя или проблемы с проводкой. Вспыхивают и современные иномарки, в том числе из-за неосторожного курения в салоне. Для таких случаев в машине как раз должен находиться огнетушитель. Не исключено, что он понадобится при ДТП.

«Водитель транспортного средства должен позаботиться о том, чтобы в случае непредвиденной ситуации огнетушитель можно было достать за несколько секунд. Хорошо закрепите огнетушитель на видном месте, а не заваливайте его хламом в багажнике, — советует автомобилист Пётр Дёмин. — Огнетушитель нужен не только для вашей безопасности. Несколько раз помогал на трассе тушить своим огнетушителем другие машины, причём успешно. Не будьте равнодушны к чужой беде».

Как выбрать автомобильный огнетушитель

По ГОСТу «Р 51709-2001» в легковых и грузовых автомобилях должно быть не менее одного огнетушителя, а автобусы и грузовики, предназначенные для перевозки людей, оснащаются сразу двумя. При этом объём огнетушителя в легковушках должен составлять 2 литра. Важным моментом является срок годности. Ведь со временем давление в баллоне снижается, и при пожаре старый огнетушитель может вовсе не сработать.

Как правило, баллон используется не дольше 10 лет, при этом каждые 1,5–5 лет его следует перезаряжать. Также для приготовления машины к техосмотру нужно обратить внимание на маркировку огнетушителя. Она должна содержать инструкцию по эксплуатации, адрес предприятия, в которое можно обратиться за обслуживанием, и дату заправки огнетушителя.

Для тушения возгораний в автомобиле, в том числе топливного бака и двигателя, подходят только углекислотные или порошковые устройства. Более эффективным считается первый тип, но он дорогой и габаритный. Порошковый же огнетушитель, средняя стоимость которого составляет 500 рублей, нуждается в более бережной эксплуатации.