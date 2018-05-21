Как угробить два новеньких суперкара за несколько секунд

Дело произошло в Торонто и лишь сейчас выяснились подробности, а также появилось видео, снятое из салона пассажиром McLaren Майком.

Оказывается, шикарные авто оказались на одной улице не случайно, а приехали сниматься в фотосессии. Водитель McLaren 720S, очевидно, не слишком опытный водитель: он недооценил мощный 8-цилиндровый движок и дал газу, после чего машина потеряла управление и понеслась на припаркованный Audi R8.

Машины столкнулись и получили серьезные повреждения. Выругавшийся пассажир выскочил из авто и снял последствия аварии. Владельца R8 в момент ДТП рядом не было и легко предположить, что для него произошедшее стало неприятным сюрпризом.

Не садись на лошадей, которых не можешь объездить.