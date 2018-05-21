Ещё
Удар и «перевертыш»: в Евпатории столкнулись две легковушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удар и «перевертыш»: в Евпатории столкнулись две легковушки 

РИА Новости Крым 45 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории перевернулся автомобиль ВАЗ-2121 ("Нива"). Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
Авария произошла в понедельник днем — «Нива» столкнулась с легковым автомобилем Daewoo Nexia. От удара ВАЗ перевернулся, на дорогу выпали лобовое и переднее боковое стекла.
У второго автомобиля серьезно повреждена вся передняя часть. По информации очевидцев, водитель иномарки на перекрестке не пропустил отечественное авто, однако пока официальной информации о происшествии нет.
Также свидетели ДТП сообщают, что обошлось без серьезных травм.
ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ-2121 в Евпатории
РИА Новости Крым: последние новости
Туалетная бумага "блокировала" дорогу в Симферополь Уровень алкоголя превышен в 10 раз: в Крыму задержали пьяного водителя В Севастополе автомобиль повредил газопровод и оставил без газа 88 домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги45
Российские автодороги хотят сузить18
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Какие привычки водителя убивают автомобиль2
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение