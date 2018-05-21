Удар и «перевертыш»: в Евпатории столкнулись две легковушки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории перевернулся автомобиль ВАЗ-2121 ("Нива"). Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Авария произошла в понедельник днем — «Нива» столкнулась с легковым автомобилем Daewoo Nexia . От удара ВАЗ перевернулся, на дорогу выпали лобовое и переднее боковое стекла.

У второго автомобиля серьезно повреждена вся передняя часть. По информации очевидцев, водитель иномарки на перекрестке не пропустил отечественное авто, однако пока официальной информации о происшествии нет.

Также свидетели ДТП сообщают, что обошлось без серьезных травм.

ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ-2121 в Евпатории