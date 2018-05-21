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Автоэксперты рассказали, как «народные умельцы», ремонтируя машину своими силами только усугубляют ситуацию
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Автоэксперты рассказали, как «народные умельцы», ремонтируя машину своими силами только усугубляют ситуацию 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Автомобиль — это сложная совокупность узлов и механизмов. Однако некоторые «умельцы», не имея достаточных знаний и навыков, стремятся сэкономить на ремонте своей машины, путем самостоятельной замены тех, или иных деталей или компонентов.
Такой вот «мастер» считает услуги автосервиса неоправданной роскошью и устанавливает деталь абы как, не учитывая, что необходима проверка на совместимость, подгонка или еще какой нюанс, который обычный автолюбитель может и не знать.
Второе распространенное заблуждение, что можно экономить деньги на ремонте автомобиля, путем приобретения дешевых автозапчастей неизвестного производителя.
В итоге автомобиль не получает помощь, а своими действиями такие вот «мастера» только усугубляют ситуацию.
Поэтому автоэксперты рекомендуют: если вы не сильны в автомеханике и вам дорог ваш автомобиль — обращайтесь за помощью к специалистам.
В автосалоне кроме ремонта вы получите гарантию на произведенные работы и всегда сможете стребовать компенсацию в случае возникновения проблем.
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