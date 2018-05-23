Автомобили Ford получат систему автоматического торможения при движении задним ходом

Некоторое время назад компания Ford анонсировала набор систем безопасности и помощи Co-Pilot360. В него вошли система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система контроля слепых зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света.

В будущем набор Co-Pilot360 в стандарте получат до 91 процента моделей Ford. Сам же комплекс в 2019 году получит также систему помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения. Расположенная над номерным знаком широкоугольная камера обеспечивает 180-градусный обзор и передаёт зображение на сенсорный экран мультимедийной системы SYNC. Таким образом водитель видет всё происходящее позади автомобиля.

Два радарных датчика, которые находятся по бокам заднего бампера, отслеживают обстановку и оповещают водителя о приближающихся в пересекающем направлении автомобилях и двухколесных транспортных средствах. Если водитель игнорирует предупреждения, тормозная система автомобиля задействуется автоматически, при этом ориентиром служит не расстояние до препятствия, а рассчитываемое на основе скорости транспортных средств и их положения прогнозируемое время столкновения.