Apple продолжает тестировать беспилотные автомобили 

Apple продолжает расширять автопарк самоуправляемых машин, сообщается в исследовании аналитиков statista, которые ссылаются на данные калифорнийского Департамента автотранспорта. С марта количество автопилотируемых транспортных средств, находящихся в распоряжении Apple, увеличилось с 45 до 55.
Теперь компания оказалась на втором месте по объему автопарка среди всех технологических гигантов, которые тестируют беспилотные автомобили в Калифорнии. Согласно данным калифорнийского транспортного ведомства, в распоряжении Tesla имеется всего 39 автомобилей с автопилотом. Лидирует компания Cruise Automation — дочерняя структура концерна General Motors, которая имеет 104 автомобиля.
Apple тестирует автопилот на автомобилях Lexus RX450h. Каждый экземпляр оснащается системой геолокационных датчиков, расположенных по периметру камер, и сверхточным дальномером. Несмотря на высокотехнологичную комплектацию, за рулем каждого автомобиля обязательно присутствует водитель, способный в случае непредвиденной ситуации взять управление в свои руки.