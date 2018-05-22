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СК ищет свидетелей «пьяного» ДТП с гаишником из Крыма, который погубил двух человек
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СК ищет свидетелей «пьяного» ДТП с гаишником из Крыма, который погубил двух человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: sevastopolnews.info
Крымские следователи разыскивают очевидцев аварии, которая 21 мая унесла жизни двух человек. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.
"Следователи разыскивают владельца регистратора и других очевидцев событий, предшествовавших ДТП с участием пьяного сотрудника полиции в Крыму, в результате которого погибли женщина и годовалый ребенок. https://youtu.be/9tqCdu9nuf4", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», авария произошла на трассе Ялта — Севастополь вечером 21 мая. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся на огромной скорости, не справился с управлением и столкнулся с "ВАЗ" и KIA. От сильнейшего удара в корейской иномарке погибли 64-летняя женщина и годовалый ребенок. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека. Сам предполагаемый виновник уцелел и пытался сбежать. В итоге он был задержан, им оказался сотрудник ГИБДД Ялты, находившийся в состоянии опьянения.
Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".
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Источник: на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей Пьяное ДТП с двумя погибшими по вине инспектора ДПС на Mercedes в Крыму сняли очевидцы СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы
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