Ещё
В автомобильной аварии в Крыму погибли женщина и ребёнок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В автомобильной аварии в Крыму погибли женщина и ребёнок 

Свободная пресса 18 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Два человека, в том числе ребёнок стали жертвами серьёзного ДТП, которое произошло 21 мая в Крыму.
Как передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МВД РФ, на трассе Ялта-Севастополь в районе Стройгородка столкнулись три легковых автомобиля.
Согласно предварительной информации, водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
После этого отечественный автомобиль отбросило в сторону, где произошло столкновение с машиной марки Kia.
В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля ВАЗ, а также ее пассажир — ребенок возрастом около 3 лет.
Кроме того, водитель и три пассажира автомобиля Kia получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие госпитализированы в местные клики.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБД и следователи, которые устанавливают причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП, последние новости: Серьезное ДТП парализовало движение на востоке МКАД
Свободная пресса: последние новости
В Риге столетний водитель не заметил, как устроил ДТП Младенец выжил после падения с четвертого этажа в Подмосковье Во время интервью с Иньестой в Барселоне рухнула трибуна: много пострадавших
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские автодороги хотят сузить165
Молодые мошенницы вернулись на дороги72
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
Какие привычки водителя убивают автомобиль3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение