В автомобильной аварии в Крыму погибли женщина и ребёнок

Два человека, в том числе ребёнок стали жертвами серьёзного ДТП, которое произошло 21 мая в Крыму.

Как передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МВД РФ , на трассе Ялта-Севастополь в районе Стройгородка столкнулись три легковых автомобиля.

Согласно предварительной информации, водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

После этого отечественный автомобиль отбросило в сторону, где произошло столкновение с машиной марки Kia

В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля ВАЗ , а также ее пассажир — ребенок возрастом около 3 лет.

Кроме того, водитель и три пассажира автомобиля Kia получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в местные клики.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБД и следователи, которые устанавливают причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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