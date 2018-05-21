В автомобильной аварии в Крыму погибли женщина и ребёнок 

Два человека, в том числе ребёнок стали жертвами серьёзного ДТП, которое произошло 21 мая в Крыму.
Как передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МВД РФ, на трассе Ялта-Севастополь в районе Стройгородка столкнулись три легковых автомобиля.
Согласно предварительной информации, водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
После этого отечественный автомобиль отбросило в сторону, где произошло столкновение с машиной марки Kia.
В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля ВАЗ, а также ее пассажир — ребенок возрастом около 3 лет.
Кроме того, водитель и три пассажира автомобиля Kia получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие госпитализированы в местные клики.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБД и следователи, которые устанавливают причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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