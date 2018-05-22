В Крыму возбудили дело после смерти двух людей при ДТП с Mercedes

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено после ДТП с тремя автомобилями в Крыму, в котором погибли два человека, в том числе ребенок, из-за выезда Mercedes под управлением сотрудника ГИБДД на встречную полосу, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее крымское управление МВД РФ сообщило, что ДТП с тремя машинами произошло в Крыму: два человека, в том числе ребенок, погибли, четверо пострадали.

По данным следствия, на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра» произошло ДТП с тремя машинами. Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем КIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем " ВАЗ ". В результате ДТП погибла водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — годовалый ребенок, телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля КIA и восьмилетний пассажир автомобиля «ВАЗ».

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП, повлекшем гибель двух человек, в том числе ребенка по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель Mercedes задержан. В ближайшее время следствием будет назначена авто-техническая судебная экспертиза, а также решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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