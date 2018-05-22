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В Крыму возбудили дело против пьяного гаишника, который погубил в ДТП двух человек
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В Крыму возбудили дело против пьяного гаишника, который погубил в ДТП двух человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Наша Газета Крым
Управление Следственного комитета по Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра», в результате которого погибли два человека, в том числе грудной ребенок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следственными органами СК России по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП, повлекшем гибель двух человек, в том числе ребенка по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение ПДД, совершенное лицом в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель двух человек), — говорится в тексте сообщения.
Предполагаемый виновник, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КIA.
Задержанному полицейскому грозит от четырех до девяти лет лишения свободы. В ближайшее время меру пресечения ему изберет суд.
Как ранее сообщала "Газета.Ru" авария с участием трех машин произошла на автомобильной трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра» 21 мая.
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