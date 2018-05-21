Поехавший на «красный» водитель устроил ДТП в Петрозаводске (видео)

Два автомобиля в результате аварии получили повреждения.

Инцидент произошел сегодня в 15:58 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, как один из автомобилей, стоявших на светофоре на Октябрьском проспекте, резко стартовал до того, как загорелся зеленый сигнал. В результате эта машина столкнулась с другим автомобилем, который ехал вверх по Московской.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения.