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Поехавший на «красный» водитель устроил ДТП в Петрозаводске (видео)
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Поехавший на «красный» водитель устроил ДТП в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 46 минут назад
Два автомобиля в результате аварии получили повреждения.
Инцидент произошел сегодня в 15:58 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
На кадрах видно, как один из автомобилей, стоявших на светофоре на Октябрьском проспекте, резко стартовал до того, как загорелся зеленый сигнал. В результате эта машина столкнулась с другим автомобилем, который ехал вверх по Московской.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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