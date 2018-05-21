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Названо самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту
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Названо самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Арочный мост и въезд с Таманского берега стали самыми популярными местами для селфи. Во время фотографирования водители мешают движению.
Самым частым нарушением ПДД на Крымском мосту стала остановка водителей для того, чтобы сделать селфи. Об этом в понедельник сообщила газета «Известия» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
Во время фотографирования автомобилисты создают помехи движению, а представителям ДПС приходится проводить с ними профилактические беседы. Самыми популярными местами для фотографий стали арочный пролет и въезд с Таманского берега.
Напомним, что 20 мая на Крымском мосту был установлен рекорд. По новой автотрассе проехали более 23 тысяч машин в обе стороны. В целом за пять суток после открытия движения по Крымскому мосту проехало более 90 тысяч машин в обе стороны.
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