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Стало известно самое частое нарушение ПДД на Крымском мосту
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Стало известно самое частое нарушение ПДД на Крымском мосту 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 21 мая, стало известно, что в инфоцентре «Крымский мост» назвали самое частое нарушение правил дорожного движения на Крымском мосту, передает «Инфореактор».
По словам сотрудников инфоцентра, самым «популярным» нарушением ПДД на Крымском мосту за пять дней работы стала остановка для селфи. Сообщается, что остановка и стоянка на переправе через Керченский пролив запрещена, однако водители всё равно нарушают это правило.
"Чаще всего водители останавливаются, чтобы сделать фотографии в арочном пролете или на въезде с Таманского полуострова", — заявили в инфоцентре.
Отмечается, что сотрудники подразделений транспортной безопасности проводят профилактическую работу среди водителей. Им объясняют, что подобные остановку создают помехи для движения автомобилей.
Напомним, что Крымский мост установил новый рекорд. Почти 90 000 автомобилей проехало по переправе с момента открытия.
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