После аварии на донской трассе, в которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело

Следственный отдел полиции в Аксайском районе после страшного ДТП, случившегося около поселка Дорожного, возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Оперативники продолжают выяснять детали аварии с пятью погибшими.

ДТП произошло 20 мая на 18-м километре автодороги Ростов — Волгодонск.

— Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП погибли 5 человек, один госпитализирован, — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.