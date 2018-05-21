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После аварии на донской трассе, в которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело
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После аварии на донской трассе, в которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
Следственный отдел полиции в Аксайском районе после страшного ДТП, случившегося около поселка Дорожного, возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Оперативники продолжают выяснять детали аварии с пятью погибшими.
ДТП произошло 20 мая на 18-м километре автодороги Ростов — Волгодонск.
— Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП погибли 5 человек, один госпитализирован, — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.
Четверо погибших мужчин ехали в салоне ВАЗ-2101: это водитель и его пассажиры 49, 46 и 19 лет. Еще один — в салоне Toyota.
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