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В Благовещенске головой таксиста разбили стекло автомобиля
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В Благовещенске головой таксиста разбили стекло автомобиля 

News.ru 46 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
В Благовещенске между водителем такси и пассажиром другой машины возник конфликт, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство, сообщает «Амур. инфо».
В эти выходные во дворе жилых домов по улице Василенко, на парковке, поругались пассажир легковушки и водитель автомобиля такси.
После того как мужчины начали толкать друг друга, в один момент пассажир молниеносно зажал таксиста и проломил его головой стекло задней двери автомобиля.
Полиция проверяет обстоятельства инцидента, допрашивает многочисленных свидетелей пришествия.
О состоянии здоровье пострадавшего нет данных.
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