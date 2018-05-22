В Благовещенске головой таксиста разбили стекло автомобиля

В Благовещенске между водителем такси и пассажиром другой машины возник конфликт, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство, сообщает «Амур. инфо».

В эти выходные во дворе жилых домов по улице Василенко, на парковке, поругались пассажир легковушки и водитель автомобиля такси.

После того как мужчины начали толкать друг друга, в один момент пассажир молниеносно зажал таксиста и проломил его головой стекло задней двери автомобиля.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента, допрашивает многочисленных свидетелей пришествия.

О состоянии здоровье пострадавшего нет данных.