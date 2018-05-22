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В Японии легковая машина протаранила ворота детского сада
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В Японии легковая машина протаранила ворота детского сада 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль протаранил во вторник ворота детского сада в городе Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю. Водитель машины погиб, сообщает информационное агентство Kyodo.
В детском саду во время инцидента были только трое воспитательниц, они не пострадали.
Перед этим машина по непонятной причине на большой скорости мчалась по встречной полосе местной дороги и столкнулась с женщиной на велосипеде. Та получила серьезные переломы.
Водитель машины, видимо, в последний момент пытался избежать столкновения, резко отвернул и врезался в ворота детского сада. Зданию причинен существенный ущерб.
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