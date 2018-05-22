В Японии легковая машина протаранила ворота детского сада

ТОКИО, 22 мая. / ТАСС /. Легковой автомобиль протаранил во вторник ворота детского сада в городе Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю. Водитель машины погиб, сообщает информационное агентство Kyodo.

В детском саду во время инцидента были только трое воспитательниц, они не пострадали.

Перед этим машина по непонятной причине на большой скорости мчалась по встречной полосе местной дороги и столкнулась с женщиной на велосипеде. Та получила серьезные переломы.

Водитель машины, видимо, в последний момент пытался избежать столкновения, резко отвернул и врезался в ворота детского сада. Зданию причинен существенный ущерб.