Сотрудники ГИБДД массово проверяют автомобили пензенцев на наличие автокресел

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции объявили о проведении очередного профилактического рейда. В этот раз автополицейские проверят, как пензенцы соблюдают правила перевозки детей-пассажиров.

«22 мая сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензы и области будут осуществляться массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей-пассажиров.. Напоминаем, что в соответствии с правилам дорожного движения перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Автоинспекторы также напоминают, что дети от семи до 11 лет могут ездить на заднем сиденье автомобиля без кресла. В этом случае следует пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Использование детского автокресла на переднем сиденье — обязательно. Кроме того, изменения в правилах запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. За несоблюдение правил перевозки детей-пассажиров нарушителю придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей.