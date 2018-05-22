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BMW показал тизер концепта iNEXT
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BMW показал тизер концепта iNEXT 

CarClub 8 минут назад
Фото: CarClub
Концерн BMW показал первое изображение концептуального автомобиля iNEXT. Его представят до конца года, а к 2021-му он пойдет в серийное производство.
Председатель правления BMW Харальд Крюгер обмолвился, что эта машина будет полностью электрической, умеющей ездить без водителя и постоянно подключенной к сети. Последнее при наличии автопилота просто необходимо: как для лучшего ориентирования автомобиля в окружающей обстановке, так и для развлечения водителя и пассажиров.
Ранее компания BMW анонсировала 25 новых моделей до 2025 года, из которых около половины будут полностью электрическими. Они и подключаемые гибриды, по прикидкам маркетологов, через семь лет составят от 15 до 25% продаж концерна. Сейчас у марки есть суббренд i, под которым пока выпускаются всего две машины — городской хэтчбек i3 и спорткар i8. Первый может быть чисто электрическим, а вот второй нет.
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