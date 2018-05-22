У всех водителей есть права категории D: итоги проверки курганских 570 автобусов для детей

22 автобуса не прошли проверку сотрудников ГИБДД

В Курганской области прошли массовые проверки автобусов, которые перевозят детей. За четыре дня осмотрели 57 машин. Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, оснащение транспортных средств спутниковой навигацией «Глонасс». Особое внимание полицейские уделили соблюдению водителями «школьных автобусов» Правил дорожного движения.

— В отношении водителей автобусов составлено 49 административных материалов за различные нарушения ПДД. Водителей, управлявших автобусом, не имея при этом соответствующей категории D, не выявлено, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Обнаружено 22 технически неисправных автобуса, к ответственности привлечено восемь должностных и юридических лиц, выдано четыре представления об устранении причин административных правонарушений.