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У всех водителей есть права категории D: итоги проверки курганских 570 автобусов для детей
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У всех водителей есть права категории D: итоги проверки курганских 570 автобусов для детей 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
22 автобуса не прошли проверку сотрудников ГИБДД
В Курганской области прошли массовые проверки автобусов, которые перевозят детей. За четыре дня осмотрели 57 машин. Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, оснащение транспортных средств спутниковой навигацией «Глонасс». Особое внимание полицейские уделили соблюдению водителями «школьных автобусов» Правил дорожного движения.
— В отношении водителей автобусов составлено 49 административных материалов за различные нарушения ПДД. Водителей, управлявших автобусом, не имея при этом соответствующей категории D, не выявлено, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Обнаружено 22 технически неисправных автобуса, к ответственности привлечено восемь должностных и юридических лиц, выдано четыре представления об устранении причин административных правонарушений.
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