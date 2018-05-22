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Пенсионер на «копейке» сбил на переходе ребенка
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Пенсионер на «копейке» сбил на переходе ребенка 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 21 мая, в поселке Кромы Орловской области на М-2 «Крым» произошел наезд на 15-летнего местного жителя.
Примерно в 9:20 он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по трассе двигался 78-летний мужчина на ВАЗ-21013. Водитель не был достаточно внимателен и сбил пешехода. В результате ДТП ребенок получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, указано в сообщении УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 25 ДТП, в трех из них три человека получили травмы.
Сообщение Пенсионер на «копейке» сбил на переходе ребенка появились сначала на РИА 57.
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