Ещё
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали семь детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали семь детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Карельские вести
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Семь детей пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса под Псковом, все они отправлены в Псковскую больницу, сообщил РИА Новости представитель администрации Струго-Красненского района.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что утром во вторник на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков у деревни Цапелька Струго-Красненского района съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, из которых 26 — дети. После в ГУ МВД подтвердили, что в аварии пострадали шесть человек.
"Семь детей госпитализированы в Псковскую больницу. Остальные пассажиры были доставлены в Псков на другом автобусе", — сказал представитель администрации Струго-Красненского района.
По его словам, власти района готовились развернуть пункт временного размещения в Стругах Красных, но затем было принято решение отправить пострадавших в Псков.
РИА Новости: последние новости
В ДТП под Ростовом погибли пять человек В Египте перевернулся микроавтобус, погибли трое В Кемеровской области два человека погибли в ДТП с лосем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ладе Приора» пришел конец145
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
Объявлены российские цены на новый Wrangler1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение