В ДТП с автобусом под Псковом пострадали семь детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости . Семь детей пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса под Псковом, все они отправлены в Псковскую больницу, сообщил РИА Новости представитель администрации Струго-Красненского района.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что утром во вторник на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков у деревни Цапелька Струго-Красненского района съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, из которых 26 — дети. После в ГУ МВД подтвердили, что в аварии пострадали шесть человек.

"Семь детей госпитализированы в Псковскую больницу. Остальные пассажиры были доставлены в Псков на другом автобусе", — сказал представитель администрации Струго-Красненского района.

По его словам, власти района готовились развернуть пункт временного размещения в Стругах Красных, но затем было принято решение отправить пострадавших в Псков.