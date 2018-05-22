Трое из Нефтекумска получили травмы в ДТП с «Приорой»

Три человека пострадали в аварии из-за неопытного водителя в Левокумском районе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

ДТП произошло вечером 21 мая на дороге «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды». Водитель «Приоры» ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением. Автомобиль слетел с трассы и приземлился на крышу.

Сам водитель и двое его пассажиров из Нефтекумска попали в больницу с травмами головы и конечностей. Автомобилист не был злостным нарушителем и не пил за рулём в момент аварии, но его водительский стаж составляет всего год. Полицейские проводят дополнительные проверки, чтобы уточнить обстоятельства ДТП.