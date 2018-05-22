Ещё
ТОП-10 регионов наращивает продажи легковых машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-10 регионов наращивает продажи легковых машин 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Исследование рынка легковых автомобилей в РФ показывает, что продажи машин выросли за первые четыре месяца во всех регионах, входящих в ТОП-10 крупнейших региональных рынков страны.
По данным «Автостат Инфо», в этой «десятке», как и прежде, лидирует Москва. С января по апрель 2018 года включительно здесь было продано 67 649 легковых машин, что на 12,8% выше прошлогоднего результата (59 946 шт.). Далее следует Московская область. За четыре месяца покупатели в Подмосковье приобрели 40 612 новых легковушек — это на 18,7% больше, чем годом ранее — 34 200 авто. Санкт-Петербург продемонстрировал третий по величине продаж показатель за январь-апрель 2018 года. Местные продавцы реализовали 30 591 ед. авто, а годом ранее продали 26 809 автомобилей (прирост продаж — 14%).
Татарстан, который занял 4-е место в рейтинге региональных авторынков, показал за четыре месяца рост продаж на 11,8%. Объем реализации легковых машин возрос здесь до 21 572 ед. авто против 19 290 машин, проданных годом ранее. Замыкает ТОП-5 Башкортостан с результатом 17 339 проданных авто (+22,2% к прошлогоднему результату — 14 189 ед.).
В ТОП-10 региональных авторынков, лидирующих по продажам легковых авто в период с января по апрель 2018 года включительно, остальные места распределились так:
Краснодарский край — 17 119 авто (+20,3%),
Самарская область — 15 387 ед. (+17,3%),
Свердловская область — 14 604 шт. (+31,7%),
Челябинская область — 12 456 авто (+25,2%),
Ростовская область — 12 243 ед. (+13,5%).
За прошедшие четыре месяца 2018 года российские покупатели приобрели 467 879 новых легковых машин, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 18% больше, чем было продано годом ранее — 396 957 шт.
«Автостат Инфо»: последние новости
Бестселлеры вторичного авторынка среди иномарок Самые популярные легковушки на региональных рынках Nissan — иностранный бренд с самой большой долей в автопарке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ладе Приора» пришел конец143
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма120
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение