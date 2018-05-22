ТОП-10 регионов наращивает продажи легковых машин

Исследование рынка легковых автомобилей в РФ показывает, что продажи машин выросли за первые четыре месяца во всех регионах, входящих в ТОП-10 крупнейших региональных рынков страны.

По данным «Автостат Инфо», в этой «десятке», как и прежде, лидирует Москва. С января по апрель 2018 года включительно здесь было продано 67 649 легковых машин, что на 12,8% выше прошлогоднего результата (59 946 шт.). Далее следует Московская область. За четыре месяца покупатели в Подмосковье приобрели 40 612 новых легковушек — это на 18,7% больше, чем годом ранее — 34 200 авто. Санкт-Петербург продемонстрировал третий по величине продаж показатель за январь-апрель 2018 года. Местные продавцы реализовали 30 591 ед. авто, а годом ранее продали 26 809 автомобилей (прирост продаж — 14%).

Татарстан, который занял 4-е место в рейтинге региональных авторынков, показал за четыре месяца рост продаж на 11,8%. Объем реализации легковых машин возрос здесь до 21 572 ед. авто против 19 290 машин, проданных годом ранее. Замыкает ТОП-5 Башкортостан с результатом 17 339 проданных авто (+22,2% к прошлогоднему результату — 14 189 ед.).

В ТОП-10 региональных авторынков, лидирующих по продажам легковых авто в период с января по апрель 2018 года включительно, остальные места распределились так:

Краснодарский край — 17 119 авто (+20,3%),

Самарская область — 15 387 ед. (+17,3%),

Свердловская область — 14 604 шт. (+31,7%),

Челябинская область — 12 456 авто (+25,2%),

Ростовская область — 12 243 ед. (+13,5%).

За прошедшие четыре месяца 2018 года российские покупатели приобрели 467 879 новых легковых машин, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 18% больше, чем было продано годом ранее — 396 957 шт.