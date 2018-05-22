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Согласован проект дублера Кутузовского проспекта от Молодогвардейской развязки до «Москва-Сити»
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Согласован проект дублера Кутузовского проспекта от Молодогвардейской развязки до «Москва-Сити» 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Москва меняется
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект северного дублера Кутузовского проспекта от Молодогвардейской развязки до «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе Москмархитектуры.
«Строительство новых дорог и развязок — одно из ключевых направлений развития города. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, скорость движения с 2010 г. выросла на 16%. Дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской развязки до «Москва-Сити» на всем своем протяжении проходит вдоль железной дороги Смоленского направления, и по мосту через Москва-реку будет связан с «Сити» и Пресненской набережной», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что вдоль всего следования дублера предусмотрены многочисленные съезды на прилегающие улицы и пересекающие дублер магистрали. В проект заложено три подземных пешеходных перехода, один надземный, две эстакады основного хода, пять путепроводов и четыре эстакады съезда. Общая длина моста через Москву-реку составит более 300 м. Также предусматривается эстакадный съезд на набережную.
Сообщалось, что северный дублер Кутузовского проспекта будет платным. У него будет по три полосы в каждую сторону шириной в 3,5 м. Завершение работ по его строительству намечено на 2019 г. Проектировщик и заказчик: ООО «Трансмост».
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