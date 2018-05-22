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«Все было нормально». Завуч рассказала об аварии со школьниками под Псковом
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«Все было нормально». Завуч рассказала об аварии со школьниками под Псковом 

360tv.ru 54 минуты назад
Как сообщила «360» завуч средней школы №12 в Пскове, учащиеся которой попали в аварию в пригороде, водителю за рулем стало плохо с сердцем. Причем, он проходил медосмотр перед рейсом, и ничто не предвещало беды.
Все было нормально. Они уезжали в хорошем настроении. У них были большие планы. Уехали — и через 30 километров это произошло
Татьяна Григорьева.
60-летний водитель в данный момент находится под капельницей в областной больнице. Поскольку он не отвечает на телефонные звонки, завуч предположила, что причиной плохого самочувствия могло стать либо давление, либо сердечный приступ. О том, что мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание, заметила классный руководитель.
На место ДТП уже выехал директор школы. Эвакуация школьников завершена. Дети находятся в стрессовом состоянии, но несмотря на ушибы, чувствуют себя нормально. Семь человек в данный момент проходят дополнительные обследования в областной больнице.
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет на трассе Р‐23 в Псковской области. Авария произошла утром, 22 мая, в 07:28 в Стругокрасненском районе у деревни Цапелька. Транспортное средство направлялось из Пскова в Санкт-Петербург. В автобусе находились 29 человек, 26 из них — дети. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.
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