Калининградец разбил саперной лопатой машину, мешавшую жильцам многоэтажки

Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

В полицию обратился 23-летний владелец поврежденной машины. Он рассказал, что оставил автомобиль у дома на улице Л. Иванихиной. Вернувшись, обнаружил разбитое левое водительское стекло, повреждения на двери, капоте и багажнике. Нанесенный ущерб оценивается экспертами в 21 тысячу рублей.

Участковые выяснили, что незадолго до этого молодой человек повздорил с соседом из-за парковочного места. В один из дней тот подошел у машине «конкурента» с неизвестным мужчиной, который саперной лопаткой разбил машину. Установить истину помогла и установленный в машине потерпевшего авторегистратор.

«Со слов подозреваемого, таким образом он хотел проучить потерпевшего, припаркованный автомобиль которого доставлял неудобства жильцам многоэтажного дома», — сообщили в МВД.

Дознавателями возбуждено уголовное дело, максимальным наказанием данной статьи является лишение свободы сроком до 2 лет.