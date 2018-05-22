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Калининградец разбил саперной лопатой машину, мешавшую жильцам многоэтажки
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Калининградец разбил саперной лопатой машину, мешавшую жильцам многоэтажки 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию обратился 23-летний владелец поврежденной машины. Он рассказал, что оставил автомобиль у дома на улице Л. Иванихиной. Вернувшись, обнаружил разбитое левое водительское стекло, повреждения на двери, капоте и багажнике. Нанесенный ущерб оценивается экспертами в 21 тысячу рублей.
Участковые выяснили, что незадолго до этого молодой человек повздорил с соседом из-за парковочного места. В один из дней тот подошел у машине «конкурента» с неизвестным мужчиной, который саперной лопаткой разбил машину. Установить истину помогла и установленный в машине потерпевшего авторегистратор.
«Со слов подозреваемого, таким образом он хотел проучить потерпевшего, припаркованный автомобиль которого доставлял неудобства жильцам многоэтажного дома», — сообщили в МВД.
Дознавателями возбуждено уголовное дело, максимальным наказанием данной статьи является лишение свободы сроком до 2 лет.
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