В МВД дали разъяснения по светоотражающим жилетам

Полученный от ведомства ответ гласит, что автоинспекторы «не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления жилета или куртки с полосами светоотражающего материала при поверке документов или при осуществлении других административных процедур».

Отметим, что текущим законодательством не предусмотрен и штраф за нахождение на проезжей части или на обочине в темное время суток без надетого жилета. Иными словами, норма есть, а санкции за ее нарушение никакой не предусмотрено.

Напомним, что российских водителей обязали надевать жилет при выходе из автомобиля в темноте с 18 марта текущего года.