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В МВД дали разъяснения по светоотражающим жилетам
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В МВД дали разъяснения по светоотражающим жилетам 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Депутат Госдумы Ярослав Нилов адресовал МВД вопрос о том, вправе ли сотрудники ГИБДД требовать от водителей наличия в машине светоотражающих жилетов.
Полученный от ведомства ответ гласит, что автоинспекторы «не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления жилета или куртки с полосами светоотражающего материала при поверке документов или при осуществлении других административных процедур».
Отметим, что текущим законодательством не предусмотрен и штраф за нахождение на проезжей части или на обочине в темное время суток без надетого жилета. Иными словами, норма есть, а санкции за ее нарушение никакой не предусмотрено.
Напомним, что российских водителей обязали надевать жилет при выходе из автомобиля в темноте с 18 марта текущего года.
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