Техосмотр автобусов предложили вернуть ГИБДД

В России рассматривается вопрос о возвращении под контроль ГИБДД техосмотра автобусов, который сейчас проводится частными операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Об этом пишут «Известия»

МВД отметили, что передача этой функции Госавтоинспекции повысит безопасность дорожного движения. Ранее ведомство уже отмечало, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с междугородними перевозками. Компании пользуются недостатком контроля и допускают огромное количество нарушений, главное из которых — использование неисправных машин.

Контроль за техосмотром всего автопарка забрали у ГИБДД в 2012 году с целью борьбы с коррупцией, однако порядка в сфере больше не стало. Согласно действующим правилам, автобусы должны проходить техосмотр один раз в шесть месяцев. Сейчас предлагается подключить к процессу систему ГЛОНАСС, чтобы исключить выдачу липовых диагностических карт.

Некоторые эксперты полагают, что более эффективным решением может быть повышение ответственности предприятий за аварии с неисправными автобусами.