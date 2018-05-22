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Техосмотр автобусов предложили вернуть ГИБДД
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Техосмотр автобусов предложили вернуть ГИБДД 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В России рассматривается вопрос о возвращении под контроль ГИБДД техосмотра автобусов, который сейчас проводится частными операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Об этом пишут «Известия».
В МВД отметили, что передача этой функции Госавтоинспекции повысит безопасность дорожного движения. Ранее ведомство уже отмечало, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с междугородними перевозками. Компании пользуются недостатком контроля и допускают огромное количество нарушений, главное из которых — использование неисправных машин.
Контроль за техосмотром всего автопарка забрали у ГИБДД в 2012 году с целью борьбы с коррупцией, однако порядка в сфере больше не стало. Согласно действующим правилам, автобусы должны проходить техосмотр один раз в шесть месяцев. Сейчас предлагается подключить к процессу систему ГЛОНАСС, чтобы исключить выдачу липовых диагностических карт.
Некоторые эксперты полагают, что более эффективным решением может быть повышение ответственности предприятий за аварии с неисправными автобусами.
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