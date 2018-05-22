На Молодогвардейской водитель Hyundai сбил 13-летнюю велосипедистку

В Самаре в результате ДТП пострадала 13-летняя девочка. Она угодила под колёса машины, когда каталась на велосипеде.

— Авария произошла днем 21 мая на улице Молодогвардейской. 44-летний водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны улицы Ярмарочной в направлении Ульяновской и сбил 13-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. Ее госпитализировали. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.