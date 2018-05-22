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На Молодогвардейской водитель Hyundai сбил 13-летнюю велосипедистку
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На Молодогвардейской водитель Hyundai сбил 13-летнюю велосипедистку 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре в результате ДТП пострадала 13-летняя девочка. Она угодила под колёса машины, когда каталась на велосипеде.
— Авария произошла днем 21 мая на улице Молодогвардейской. 44-летний водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны улицы Ярмарочной в направлении Ульяновской и сбил 13-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. Ее госпитализировали. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.
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