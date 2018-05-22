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Китай снизит импортные пошлины на автомобили и комплектующие с 1 июля
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Китай снизит импортные пошлины на автомобили и комплектующие с 1 июля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госсовет КНР принял решение с 1 июля снизить пошлины на импортные автомобили и комплектующие к ним, говорится в сообщении минфина страны, передаёт ТАСС.
«Это распоряжение касается автомобилей, ввозимых в страну по 135 кодам таможенной номенклатуры — пошлины будут снижены с 25 до 20%. Более того, ещё на четыре позиции ставка налогообложения опустится до 15%», — отмечается в заявлении, размещённом на официальном сайте ведомства.
Как следует из документа, пошлины на комплектующие к машинам по 79 номенклатурным кодам будут уменьшены с 8-25 до 6%.
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