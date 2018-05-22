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Audi отзывает в России более 11 тыс. автомобилей
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Audi отзывает в России более 11 тыс. автомобилей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Групп Русс" отзывает в России более 11 тыс. автомобилей Audi моделей A4, A5, Q5 и Q7, реализованных с 2017 года.
Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — отмечается в сообщении.
В частности, после ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля.
На отзываемых транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указали в ведомстве.
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