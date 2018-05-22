На улице Никитской подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля 

Вчера вечером на улице Никитской произошла авария, в которой пострадал подросток, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
14-летний мальчик на велосипеде ехал по пешеходному переходу недалеко от дома №55, когда его сбила «Kia» под управление 33-летнего водителя. Переход был нерегулируемым, а нарушителей в данном случае двое. Водитель был недостаточно внимателен, а мальчик должен был везти велосипед рядом с собой, а не ехать на нем.
В результате аварии подросток получил травмы.
Всего вчера произошло 14 аварий, за руль сели 5 нетрезвых водителей.