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На улице Никитской подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля
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На улице Никитской подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Вчера вечером на улице Никитской произошла авария, в которой пострадал подросток, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
14-летний мальчик на велосипеде ехал по пешеходному переходу недалеко от дома №55, когда его сбила «Kia» под управление 33-летнего водителя. Переход был нерегулируемым, а нарушителей в данном случае двое. Водитель был недостаточно внимателен, а мальчик должен был везти велосипед рядом с собой, а не ехать на нем.
В результате аварии подросток получил травмы.
Всего вчера произошло 14 аварий, за руль сели 5 нетрезвых водителей.
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