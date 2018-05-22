Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП 

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Крыму. По трассе Ялта — Севастополь — Гаспра нёсся Mercedes на огромной скорости. Манёвры иномарки заснял видеорегистратор другой машины, которая ехала в то же время по шоссе. Как позднее сообщил Следственный комитет РФ, управлял «Мерседесом» сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. В свободное от работы время старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялте злоупотребил алкоголем и сел в нетрезвом виде за руль. Несмотря на то, что шёл проливной дождь и видимость была плохой, мужчина не только неоднократно превышал скорость, но и регулярно выезжал по встречную полосу. Через некоторое время после очередного обгона с несоблюдением правил дорожного движения водитель не справился с управлением и въехал в легковушку KIA. После этого машину нарушителя отбросило, и он врезался в легковой автомобиль ВАЗ. В результате аварии погибли женщина, управлявшая KIA, и её годовалый ребёнок, ещё один пассажир получил ранение. Также получил травму 8-летний мальчик, находившийся в машине ВАЗ. Сотрудник ГИБДД задержан, возбуждено уголовное дело.