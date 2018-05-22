Ещё
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП 

Рамблер 4 часа назад
Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Крыму. По трассе Ялта — Севастополь — Гаспра нёсся Mercedes на огромной скорости. Манёвры иномарки заснял видеорегистратор другой машины, которая ехала в то же время по шоссе. Как позднее сообщил Следственный комитет РФ, управлял «Мерседесом» сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. В свободное от работы время старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялте злоупотребил алкоголем и сел в нетрезвом виде за руль. Несмотря на то, что шёл проливной дождь и видимость была плохой, мужчина не только неоднократно превышал скорость, но и регулярно выезжал по встречную полосу. Через некоторое время после очередного обгона с несоблюдением правил дорожного движения водитель не справился с управлением и въехал в легковушку KIA. После этого машину нарушителя отбросило, и он врезался в легковой автомобиль ВАЗ. В результате аварии погибли женщина, управлявшая KIA, и её годовалый ребёнок, ещё один пассажир получил ранение. Также получил травму 8-летний мальчик, находившийся в машине ВАЗ. Сотрудник ГИБДД задержан, возбуждено уголовное дело.
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Пьяного гаишника остановила только встречка
«Ладе Приора» пришел конец148
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение