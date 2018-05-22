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Саратовские полицейские за два дня задержали 8 нетрезвых водителей
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Саратовские полицейские за два дня задержали 8 нетрезвых водителей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Саратовские полицейские за два дня задержали 8 нетрезвых водителей, из которых один на момент задержания оказался уже лишен права управления транспортным средством, сообщает Госавтоинспекция.
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