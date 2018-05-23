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В Госавтоинспекции подведены итоги операции «Нетрезвый водитель»
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В Госавтоинспекции подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» 

АиФ Адыгея 59 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В целях предупреждения ДТП с участием пьяных водителей, в один из прошедших дней на территории Адыгеи проведено рейдовое мероприятие по массовой проверке транспортных средств.
Усилия более трех десятков сотрудников отдельного батальона ДПС республиканского ГИБДД были сконцентрированы как на пресечении фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, так и выявлении других нарушений ПДД.
«В период проведения мероприятий госавтоинспекторами задокументирован 1 случай управления автомобилем без водительского удостоверения, 4 факта нарушения норм тонировки. Два автомобилиста не предоставили преимущество в движении пешеходам и еще один водитель оштрафован за перевозку ребенка без автокресла», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Всего за прошедшую неделю на дорогах Адыгеи полицейские выявили 49 нетрезвых водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что за езду в пьяном виде грозит серьезная административная ответственность. За повторное совершение этого нарушения водитель будет отвечать по всей строгости Уголовного законодательства.
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