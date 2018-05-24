Более 3,3 тыс. автомобилей марки Lexus отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушкой безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 3 тыс. 331 автомобилей марки Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО « Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2010 г. по май 2012 г., с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей указанных автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В пресс-службе пояснили, что на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.