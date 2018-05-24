Lexus повторно отозвала автомобили в России

Сервисная кампания затронет 3,3 тыс. автомобилей моделей ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, по отзыв попадут автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года. В этих машинах подушка безопасности переднего пассажира может некорректно сработать при аварии.

"Срабатывание пассажирской подушки безопасности при ДТП с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля", — пояснили в ведомстве.

В сервисных центрах будет проведена бесплатная замена дефектной подушки.