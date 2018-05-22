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«ГАЗель» протаранила 5 авто на «встречке» в Приокском районе
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«ГАЗель» протаранила 5 авто на «встречке» в Приокском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине второго дня 21 мая на проспекте Гагарина. Мужчина 1989 г.р. (водительский стаж два года), управляя автомобилем «ГАЗ-3302», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями: «ГАЗ-2705», «Митцубиси», «ВАЗ-2106», «Шевроле» и автобусом «Хагер».
В результате сам виновник ДТП госпитализирован с сочетанной травмой.
Кроме того, пострадали водители: автомобиля «ВАЗ» — мужчина 1971 г.р. (сочетанная травма) и автомобиля «Мицубиси» — мужчина 1966 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга). Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.
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