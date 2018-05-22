«ГАЗель» протаранила 5 авто на «встречке» в Приокском районе

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине второго дня 21 мая на проспекте Гагарина. Мужчина 1989 г.р. (водительский стаж два года), управляя автомобилем «ГАЗ-3302», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями: «ГАЗ-2705», «Митцубиси», «ВАЗ-2106», « Шевроле » и автобусом «Хагер».

В результате сам виновник ДТП госпитализирован с сочетанной травмой.