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ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил на Затулинке школьника на велосипеде
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ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил на Затулинке школьника на велосипеде 

ngs.ru 56 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоиснпекци объявила в розыск водителя, который 18 мая на Затулинке сбил мальчика на велосипеде.
ДТП случилось во дворах на Зорге недалеко от улицы Сибиряков-Гвардейцев.
«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по внутриквартальному проезду дома №38 по улице Зорге», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Возле дома автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик попал в больницу с ушибом голову.
Всех, кто стал очевидцем ДТП или знает, где находится водитель, просят обращаться в полицию по номеру 002 или 2322351.
Среди других аварий с велосипедистами НГС недавно рассказывал про ДТП, которое случилось в конце апреля в Ленинсокм районе: тогда в больницу попал 13-летний мальчик.
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