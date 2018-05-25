«Яндекс. Такси» обсуждает возможность выхода на африканский рынок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. «Яндекс. Такси» в рамках ПМЭФ обсудил с коллегами из Африки возможность выхода сервиса на африканский рынок, сообщил заместитель генерального директора «Яндекс. Такси» Антон Петраков.

"Мы общались на полях ПМЭФ с достаточно большим количеством представителей африканских стран и видим, что в целом сервисы цифровой экономики, и в частности, сервис заказа такси могут быть востребованы на континенте", — сказал он, выступая на сессии форума «Россия-Африка».

Петраков отметил, что сервис «Яндекс. Такси» может появиться на Африканском континенте.