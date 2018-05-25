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«Яндекс. Такси» обсуждает возможность выхода на африканский рынок
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«Яндекс. Такси» обсуждает возможность выхода на африканский рынок 

Прайм 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. «Яндекс. Такси» в рамках ПМЭФ обсудил с коллегами из Африки возможность выхода сервиса на африканский рынок, сообщил заместитель генерального директора «Яндекс. Такси» Антон Петраков.
"Мы общались на полях ПМЭФ с достаточно большим количеством представителей африканских стран и видим, что в целом сервисы цифровой экономики, и в частности, сервис заказа такси могут быть востребованы на континенте", — сказал он, выступая на сессии форума «Россия-Африка».
Петраков отметил, что сервис «Яндекс. Такси» может появиться на Африканском континенте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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