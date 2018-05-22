Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.
При ДТП пострадали шесть человек.
После аварии возникла трехкилометровая пробка, движение сохранилось только по полосе общественного транспорта. В сторону центра движется две полосы из четырех. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил скорость на съезде с Третьего транспортного кольца в семь километров в час.
Водителям рекомендуют объезжать место происшествия по Мосфильмовской улице.