Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

При ДТП пострадали шесть человек.

После аварии возникла трехкилометровая пробка, движение сохранилось только по полосе общественного транспорта. В сторону центра движется две полосы из четырех. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил скорость на съезде с Третьего транспортного кольца в семь километров в час.

Водителям рекомендуют объезжать место происшествия по Мосфильмовской улице.