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Китай снизит пошлину на импорт автомобилей
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Китай снизит пошлину на импорт автомобилей 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 мая — «Вести. Экономика». Китай снизит пошлину на импорт легковых автомобилей до 15% с 1 июля 2018 года, сообщило министерство финансов страны.
Фото: EPA/WU HONG
Нынешняя пошлина в размере 25% действует уже более 10 лет. Пошлина на импорт автозапчастей будет снижена до 6%, заявил Минфин КНР. Китай в прошлом году импортировал 1,22 млн автомобилей, или около 4,2% от общего объема продаж в стране, пишет Bloomberg. Из $51 млрд импорта автомобилей в 2017 году около $13,5 млрд приходится на долю Северной Америки (включая поставки автомобилей, произведенных там неамериканскими компаниями, такими как BMW). Снижение пошлины, вероятно, принесет пользу производителям автомобилей класса люкс или компаниям, у которых нет производственной площадки в Китае, таким как Tesla. Большинство автоконцернов производят модели для массового рынка в Китае. Китай принял решение снизить пошлины на фоне ослабления напряженности в торговых отношениях с США. Как сообщали «Вести. Экономика», Минфин США объявил о приостановке введения взаимных торговых пошлин с КНР, отметив существенный прогресс в переговорах. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».
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США и Китай прекращают «торговую войну» Си: Китай откроет экономику и снизит пошлины WSJ: Tesla построит завод в Китае Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в свою очередь подтвердил намерение прекратить введение взаимных пошлин. В совместном заявлении говорится, что стороны договорились принять эффективные меры по сокращению торгового дефицита США с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг из США в Поднебесную. В апреле председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань), пообещал продолжить открывать экономику страны и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров, включая автомобили. Си заявил, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее». "В этом году мы значительно снизим пошлины на импорт автомобилей и в то же время снизим импортные тарифы на некоторые другие товары", — сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в Twitter за поддержание пошлин на импорт автомобилей в размере 25% по сравнению с пошлинами США в размере 2,5%. Трамп назвал такие отношения с Китаем не свободной торговлей, а «глупой торговлей».
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