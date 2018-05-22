Поджог автомобиля сотрудника управляющей компании расследуют на Южном Урале

Пенсионер из Чебаркульского района стал фигурантом уголовного дела о поджоге автомобиля, уничтоженное транспортное средство принадлежало сотруднику местной управляющей компании, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Об инциденте в посёлке Лебяжий правоохранителям сообщил потерпевший. Он рассказал, что видел, как 68-летний мужчина подошел к его автомобилю Hyundai Accent , облил машину чем-то из бутылки и поджёг. Быстро потушить огонь не удалось, ущерб владелец авто оценил в 200 тысяч рублей.

«Заявитель предполагает, что причиной поджога стал длительный конфликт между поджигателем автомобиля и управляющей компанией поселка, так как пенсионер отказывается оплачивать услуги по обслуживанию дома», — рассказали в полиции.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. За поджог чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.