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Поджог автомобиля сотрудника управляющей компании расследуют на Южном Урале
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Поджог автомобиля сотрудника управляющей компании расследуют на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пенсионер из Чебаркульского района стал фигурантом уголовного дела о поджоге автомобиля, уничтоженное транспортное средство принадлежало сотруднику местной управляющей компании, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Об инциденте в посёлке Лебяжий правоохранителям сообщил потерпевший. Он рассказал, что видел, как 68-летний мужчина подошел к его автомобилю Hyundai Accent, облил машину чем-то из бутылки и поджёг. Быстро потушить огонь не удалось, ущерб владелец авто оценил в 200 тысяч рублей.
«Заявитель предполагает, что причиной поджога стал длительный конфликт между поджигателем автомобиля и управляющей компанией поселка, так как пенсионер отказывается оплачивать услуги по обслуживанию дома», — рассказали в полиции.
На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. За поджог чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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