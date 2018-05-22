Самоуправляемые автомобили вселяют страх в американцев

Недавний опрос показал, что всё больше американцев заявляют, что не сели бы в самоуправляемый автомобиль. Около 73% отметили, что боятся новых автомобилей, и это на 10% больше, чем в 2017 году.

Около 64% миллениалов в возрасте 20-37 лет сказали, что не сели бы в самоуправляемый автомобиль, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает AAA. Настороженность жителей к новой технологии возросла после нескольких аварий с участием самоуправляемых машин, в том числе, когда в Аризоне в марте пешехода сбил насмерть автомобиль Uber.