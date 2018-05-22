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Dongfeng Motor рассказал о своей новой стратегии
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Dongfeng Motor рассказал о своей новой стратегии 

Daily-Motor 59 минут назад
Фото: Daily-Motor
Не так давно в Пекине проходило международное мероприятие, в рамках которого китайский бренд рассказал о своих дальнейших планах на развитие и познакомил слушателей с инновационной стратегией, которая получила кодовое название D139.
Представители известного бренда сообщили, что собираются сосредоточиться на производстве умных автомобилей, которые обеспечат водителю и всем его пассажирам максимальный уровень комфорта и безопасности во время движения. Не менее важной задачей компания считает разработку экологических автомобилей, которые не будут наносить вред окружающей среде.
Напомним, что в прошлом году всего было реализовано более одного миллиона ста шестидесяти тысяч автомобилей китайского бренда. Но, в планах компании уже спустя семь лет увеличить показатель как минимум в два раза. И это вполне вероятно, ведь только в прошлом году бренду удалось увеличить количество экспортируемых автомобилей сразу на пятьдесят пять процентов. В настоящее время бренд продаёт свою продукции на рынках восьмидесяти стран мира, а в России компания хочет наладить сборку некоторых самых популярных моделей.
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