Dongfeng Motor рассказал о своей новой стратегии

Не так давно в Пекине проходило международное мероприятие, в рамках которого китайский бренд рассказал о своих дальнейших планах на развитие и познакомил слушателей с инновационной стратегией, которая получила кодовое название D139.

Представители известного бренда сообщили, что собираются сосредоточиться на производстве умных автомобилей, которые обеспечат водителю и всем его пассажирам максимальный уровень комфорта и безопасности во время движения. Не менее важной задачей компания считает разработку экологических автомобилей, которые не будут наносить вред окружающей среде.

Напомним, что в прошлом году всего было реализовано более одного миллиона ста шестидесяти тысяч автомобилей китайского бренда. Но, в планах компании уже спустя семь лет увеличить показатель как минимум в два раза. И это вполне вероятно, ведь только в прошлом году бренду удалось увеличить количество экспортируемых автомобилей сразу на пятьдесят пять процентов. В настоящее время бренд продаёт свою продукции на рынках восьмидесяти стран мира, а в России компания хочет наладить сборку некоторых самых популярных моделей.