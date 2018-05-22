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10 из 100 псковских семей могут позволить себе автомобиль
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10 из 100 псковских семей могут позволить себе автомобиль 

Псковская губерния 12 минут назад
Псковская область заняла 75 место в рейтинге доступности покупки автомобиля для семей, который опубликовало агентство «РИА Рейтинг». Всего 10% семей могут позволить себе купить автомобиль за 490 тысяч рублей в кредит и содержать его. Машину за 1,2 млн рублей может позволить себе уже только 2% семей региона. Автомобиль премиум-класса (около 5 млн рублей) могут купить в кредит и содержать 0,2% семей Псковской области. Отметим, Псковская область находится в рейтинге между Орловской областью и Республикой Крым. Наш регион занимает последнее место в рейтинге по СЗФО. Последнее место в рейтинги занимает Республика Ингушетия, где лишь 5,1% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 490 тысяч рублей.
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