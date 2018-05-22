Ещё
В ДТП под Акбулаком разбился насмерть водитель Chery
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Акбулаком разбился насмерть водитель Chery 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В дежурную часть МВД Акбулакского района поступило сообщение об аварии на трассе Казань-Оренбург-Акбулак-республика Казахстан, в которой погиб человек.
По сообщению областного УМВД, на 106 км трассы 47-летний водитель автомобиля Chery не справился с управлением и слетел в кювет. Машина опрокинулась.
Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в больницу. В скором времени от полученных травм водитель скончался.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
ProOren: последние новости
В аварии маршрутным «Ларгусом» на трассе Уфа-Оренбург погибли 6 человек В Оренбурге на время перекроют движение В Новосергиевке в результате ДТП пострадал ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
Молодые мошенницы вернулись на дороги88
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение