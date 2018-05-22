В ДТП под Акбулаком разбился насмерть водитель Chery

В дежурную часть МВД Акбулакского района поступило сообщение об аварии на трассе Казань-Оренбург-Акбулак-республика Казахстан, в которой погиб человек.

По сообщению областного УМВД, на 106 км трассы 47-летний водитель автомобиля Chery не справился с управлением и слетел в кювет. Машина опрокинулась.

Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в больницу. В скором времени от полученных травм водитель скончался.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.